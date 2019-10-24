Гладковський здав закордонний паспорт



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Ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський Фото: hromadske.ua

Документ для виїзду за кордон колишній заступник секретаря РНБО здав у міграційну службу на цьому тижні.

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський здав паспорт для виїзду за кордон. Про це повідомив його адвокат Руслан Волинець.

«Паспорт здав», - сказав він.

Документ для виїзду за кордон Гладковський здав у міграційну службу на цьому тижні.

Адвокат уточнив, що апеляція на рішення суду про обрання запобіжного заходу Гладковському станом 23 жовтня не подавалася.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.