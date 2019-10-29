Справа Гладковського: суд оголосив перерву на кілька днів



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Експерший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський у суді

У судовому засіданні оголошено перерву до 31 жовтня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила перерву в розгляді апеляційних скарг у справі експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Перерву оголосили для надання захисту часу на ознайомлення з поданними доповненнями.

«28 жовтня прокурором подано доповнення до апеляційної скарги. З метою забезпечення права на захист судом надано стороні захисту час на ознайомлення із поданими доповненнями, у зв’язку з чим у судовому засіданні оголошено перерву до 31 жовтня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

У суді додали, що засідання призначене на 9:30.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді України 28 жовтня розпочалося судове засідання за позовом НАБУ з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.

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