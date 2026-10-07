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Суд зробив заяву після жорсткого рішення стосовно угоди з нардепом Качним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Суд зробив заяву після жорсткого рішення стосовно угоди з нардепом Качним
За результатами розгляду суд відмовив у затвердженні угоди
фото: uainfo, прес-служба ВАКС

Суддя-спікер пояснила, чому Вищий антикорупційний суд не погодився із запропонованим способом передачі 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд зробив заяву після резонансу навколо рішення відмовити у затвердженні угоди про визнання винуватості народного депутата Олександра Качного. Суддя-спікер ВАКС Інна Сердюкова наголосила, що ухвала стосувалася конкретної угоди, а її законність та обґрунтованість можуть оцінюватися лише у передбаченому законом порядку, пише «Главком».

Як пояснила Сердюкова, під час розгляду угоди суд досліджував, зокрема, питання щодо майна, яке мало підлягати спеціальній конфіскації, а також запропонованого сторонами способу перерахування 3 млн грн на підтримку Збройних сил України.

За умовами угоди ці кошти мали бути спрямовані через благодійний фонд «Повернись живим». Водночас, як зазначила суддя-спікер, йшлося про заставу, яку за обвинуваченого внесла третя особа, а не про кошти самого Качного. Тому суд мав переконатися, що запропоновані умови не порушують права та законні інтереси заставодавця.

«Угодою пропонувалося перерахувати кошти застави, внесені третьою особою, а не самим обвинуваченим. За таких обставин суд мав переконатися, що умови угоди не порушують права та законні інтереси заставодавця», – пояснила Сердюкова.

Окремо ВАКС звернув увагу на спосіб передачі 3 млн грн. Суддя-спікер наголосила, що перерахування коштів на рахунок благодійного фонду не може автоматично прирівнюватися до прямої допомоги ЗСУ. Після надходження грошей фонд самостійно визначає їх подальше використання, а цей процес не перебуває під контролем суду та сторін угоди.

Саме тому суд виходив із конкретних обставин справи та матеріалів кримінального провадження, які були надані йому для розгляду.

«Суд вважав, що переказ 3 млн грн на рахунок благодійного фонду не може автоматично прирівнюватися до прямої допомоги ЗСУ, а подальше використання цих коштів перебуває поза межами контролю суду та сторін угоди», – йдеться у заяві судді-спікера.

Відомство наголосило, що предметом розгляду була не діяльність благодійного фонду і не питання можливості робити пожертви на підтримку української армії. Суд перевіряв, чи відповідає запропонована сторонами угода вимогам законодавства та чи може вона бути затверджена.

За результатами розгляду суд відмовив у затвердженні угоди. Наразі кримінальне провадження щодо Качного залишається на розгляді суду. Раніше САП заявляла, що не погоджується з рішенням ВАКС і вважає його таким, що створює перешкоди для застосування угод у корупційних справах.

Водночас суддя-спікер закликала не робити публічних висновків про правильність або мотиви судового рішення поза межами встановленої законом процедури. За її словами, публічні оцінки можуть створювати у суспільства викривлене уявлення про зміст ухвали та чинити зовнішній, зокрема медійний, тиск на суд.

Підкреслюється, що також повідомили, що ухвала від 28 вересня 2026 року набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні чинного народного депутата Олександра Качного. Слідство встановило, що протягом 2020-2021 років обранець став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів. На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

Як наголошували правоохоронці, лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту останньої та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 млн грн.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов’язків глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014 році. За умовами угоди, він має перерахувати 600 млн грн до загального фонду державного бюджету як відшкодування встановлених збитків. Кошти мають надходити поетапно протягом 2,5 року після набрання вироком законної сили.

Ще 400 млн грн Пашинський має передати фонду «Повернись живим» або забезпечити на цю суму постачання озброєння за погодженим переліком. Ще 100 млн грн мають надійти до благодійного фонду «Спільнота Стерненка» для придбання озброєння для Сил оборони України.

Крім того, суд призначив Пашинському штраф у розмірі 850 тис. грн. Ще 17 тис. грн він має сплатити як додаткове покарання, яке також передбачає заборону обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом одного року.

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Теги: корупція корупція в Україні депутат суд

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