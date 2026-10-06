Нардепка Бегузла розповіла, за скільки продала трикімнатну квартиру в Києві

Нардепка успадкувала квартиру від батька та володіла нею шість років

За успадковане від батька житло політикиня отримала $160 тис.

Народна депутатка Мар'яна Безугла продала за $160 тис. трикімнатну квартиру в Києві, яку отримала у спадок від батька. За її словами, нерухомість раніше належала її дідусеві – військовому хірургу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Безуглої у Facebook.

Квартиру свого часу видали її дідусеві, який пройшов Другу світову війну, а згодом працював у Головному військовому клінічному госпіталі до своєї смерті. Після цього нерухомість успадкував батько Безуглої, який передав її доньці.

Безугла через шість років вирішила продати квартиру. Вона зазначила, що жила там мало, оскільки переважно орендувала менші квартири-студії, часто на Оболоні.

За словами депутатки, оцінку квартири проводили ще у 1990-х роках і не оновлювали, коли нерухомість перейшла до неї. Через це, як стверджує Безугла, вона стикалася з повідомленнями, нібито придбала квартиру в Києві за 164 522 грн.

«Не купувала: цю квартиру взагалі ніколи ще не продавали й не купували, дотепер», – наголосила вона.

Перед продажем нерухомість було оцінено знову. У результаті Безугла продала її за $160 тис. За словами депутатки, це «звичайна ціна» для трикімнатної квартири у сталінці біля військового госпіталю. «Наочна демонстрація інфляції з часів «долар по дві грн» і донині», – прокоментувала вона різницю між старою оцінкою та нинішньою ціною.

Зважаючи на те, що Безугла згадує Головний військовий клінічний госпіталь, де працював її дідусь, та називає житло «сталінкою біля військового госпіталю», найімовірніше, йдеться про квартиру на Печерську.

Для порівняння, за даними оголошень на DOM.RIA, трикімнатні квартири у сталінках на Печерську нині пропонують приблизно за $120–160 тис., залежно від площі, стану та розташування. Зокрема, трикімнатну квартиру площею 72,7 кв. м у провулку Євгена Гуцала виставлено за $159 тис.

Станом на початок вересня середня вартість трикімнатної квартири в Києві становила $155 тис., тобто лише на $5 тис. менше за суму, яку Безугла отримала від продажу успадкованого житла.

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Нардепка поки не визначилася, як розпорядиться отриманими від продажу квартири коштами. Серед варіантів вона назвала придбання компактної квартири-студії та інвестиції в облігації внутрішньої державної позики.

«Зараз думаю, чи купити компактну студію, вкласти гроші в ОВДП, чи що ще, але точно нікуди за кордон виводити не буду», – написала Безугла. Депутатка також повідомила, що у встановлені законом строки оновить свою декларацію.

Нагадаємо, у серпні Мар'яна Безугла повернулася до парламентської фракції «Слуга народу», яку залишила у липні 2024 року. Нардепка пояснила, що зробила це, зокрема, для створення спеціальної комісії з питань військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний депутат. Безугла тоді припустила, що її повернення до фракції може бути тимчасовим.