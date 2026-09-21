Китай усунув від влади одного з найближчих до Сі Цзіньпіна генерала

Влада Китаю заявила про корупційні та політичні порушення генерала

Китайська влада виключила з Комуністичної партії та військової служби одного з найвпливовіших генералів країни Чжан Юся, який тривалий час вважався одним із найближчих військових союзників голови КНР Сі Цзіньпіна. Його справу передали військовій прокуратурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на китайське державне агентство «Сіньхуа».

Чжан Юся був заступником голови Центральної військової комісії Китаю – найвищого органу військового управління країни. Також він входив до складу Політбюро ЦК Компартії Китаю. За даними Reuters, Чжан тривалий час вважався найближчим військовим союзником Сі Цзіньпіна.

21 вересня Політбюро ЦК Компартії Китаю розглянуло результати розслідування щодо Чжан Юся та іншого високопоставленого військового – Лю Чженьлі. За підсумками засідання обох виключили з партії та позбавили військових звань і служби. Їхні справи передали військовим органам прокуратури для подальшого розгляду.

Китайська влада заявила, що Чжан Юся та Лю Чженьлі серйозно порушили політичну, організаційну та антикорупційну дисципліну. Їх також звинуватили у використанні службового становища для сприяння просуванню інших людей, отриманні великих сум грошей і подарунків, а також неналежному контролі за родичами та підлеглими.

За версією китайської влади, політичні та економічні порушення у справах генералів були пов'язані між собою, а суми, про які йдеться, були «особливо великими». У Пекіні також заявили про порушення ними політичних правил і створення внутрішніх угруповань.

Розслідування щодо Чжан Юся та Лю Чженьлі розпочалося ще на початку 2026 року. У серпні їх прибрали зі складу Центральної військової комісії, а тепер офіційно виключили з партії та армії.

Варто нагадати, що Китай виступив проти ухваленого Конгресом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Пекін заявив, що американські обмеження не повинні впливати на економічну та торговельну співпрацю Китаю з іншими країнами.