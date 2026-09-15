Суд зняв з Єрмака електронний браслет через загрозу його здоров’ю

Суд зазначив, що захист Єрмака надав документи, які свідчать про наявність у нього захворювання

Суд залишив інші процесуальні обов’язки підозрюваному без змін

Вищий антикорупційний суд зняв із колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака обов’язок носити електронний браслет через ризик для його здоров’я. Водночас інші покладені на нього процесуальні обов’язки залишилися чинними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Суд зазначив, що захист Єрмака надав документи, які свідчать про наявність у нього захворювання, за якого тривале носіння електронного засобу контролю може негативно впливати на стан здоров’я.

З огляду на це суд дійшов висновку про необхідність скасувати саме цей обов’язок. Водночас ВАКС не скасовував інших обмежень, встановлених для Єрмака в межах кримінального провадження. Єрмак, зокрема, має виконувати визначені судом процесуальні обов’язки та прибувати за викликом детектива, прокурора або суду.

Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у межах кримінального провадження та поклав на нього низку обов’язків. Одним із них було носіння електронного засобу контролю.

Рішення про зняття браслета не означає припинення кримінального провадження або скасування інших процесуальних обмежень щодо Єрмака.

Нагадаємо, 10 серпня ВАКС змінив запобіжний захід Єрмаку, розширивши обмеження на його пересування низкою областей України. Того ж дня адвокати просили зняти з нього електронний браслет, однак слідчий суддя відмовив.

Як повідомляв «Главком», НАБУ та САП 11 травня повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

18 травня Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.