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«Укрпошта» отримала листи ексгенпрокурора: Смілянський розповів, що буде далі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Укрпошта» отримала листи ексгенпрокурора: Смілянський розповів, що буде далі
Наразі «Укрпошта» не повідомляє про автоматичну доставку відправлень Кравченка
фото: Офіс генерального прокурора України

Компанія перевірить обставини оформлення відправлень і отримає офіційні роз’яснення

«Укрпошта» перевірить обставини оформлення поштових відправлень, які колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко направив до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, пише «Главком».

За його словами, компанія отримала численні запити щодо листів, якими Кравченко заявляв про направлення підозр керівникам НАБУ та працівникам САП. Водночас у компанії виникли питання щодо оформлення цих відправлень.

Смілянський звернув увагу, що, відповідно до оприлюднених Кравченком копій чеків, відправлення були оплачені готівкою безпосередньо у поштовому відділенні.

За його словами, це не відповідає порядку розрахунків, передбаченому договором між «Укрпоштою» та Офісом генерального прокурора, а також вимогам щодо фінансування видатків бюджетної установи.

Окремо Смілянський нагадав, що напередодні Офіс генерального прокурора заявив про відсутність передбачених законом підстав для повідомлення підозри керівнику антикорупційного органу в межах відповідного кримінального провадження.

«Таким чином, для з’ясування правової позиції АТ "Укрпошта" сьогодні будуть здійснені дії для перевірки обставини оформлення зазначених поштових відправлень», – зазначив Смілянський.

Він додав, що компанія звернулася за необхідними офіційними роз’ясненнями. Подальше опрацювання листів здійснюватиметься відповідно до законодавства, правил надання поштових послуг та внутрішніх процедур.

Смілянський також наголосив на необхідності дотримання таємниці листування. За його словами, вона захищена статтею 31 Конституції України та статтею 163 Кримінального кодексу України.

Таким чином, наразі «Укрпошта» не повідомляє про автоматичну доставку відправлень Кравченка. Спочатку компанія має перевірити обставини їх оформлення та отримати необхідні роз’яснення.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

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Теги: Руслан Кравченко Укрпошта корупція корупція в Україні НАБУ

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