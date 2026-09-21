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Справа Тандира: стало відомо, що сказав колишній суддя в останньому слові перед вироком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Справа Тандира: стало відомо, що сказав колишній суддя в останньому слові перед вироком
Екссуддя Олексій Тандир у залі суду
фото: Денис Булавін/hromadske

Прокурор просить для обвинуваченого 10 років увʼязнення

Колишній суддя Олексій Тандир, який у 2023 році на смерть збив нацгвардійця на блокпості, виступив з останнім словом у Святошинському райсуді. Це останній етап розгляду справи, тож суддя пішов до нарадчої кімнати. Про це повідомлє «Главком» із посиланням на hromadske

Вирок Тандиру оголосять у жовтні

Зазначається, екссуддя Тандир заявив про те, що весь судовий розгляд «проводився для красивої картинки», і про упередженість суду під час розгляду його справи. 

«Але після трьох років судового розгляду, коли суд не хоче чути доводів сторони захисту, сподіватися, що він почує останнє слово, – марно. Тому я не бачу сенсу щось додавати. Більше нічого сказати – судіть», – сказав Тандир. 

Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату. Вирок Тандиру оголосять у жовтні. Раніше прокурор повідомив, що просить для обвинуваченого 10 років увʼязнення.

Що відомо про смертельне ДТП за участі Тандира

У ніч на 26 травня 2023 року на в'їзді в Київ з боку Житомира голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир автомобілем збив військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця. Цього ж дня судді повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

27 травня суд обрав Тандиру запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Надалі його неодноразово продовжували.

У липні 2023 року в ДБР повідомили, що судово-психологічна експертиза показала: на момент ДТП Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння. У серпні ДБР завершило досудове розслідування, а 21 серпня справу передали до суду.

У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. Дружина загиблого Анна Бондаренко подала цивільний позов до Тандира на 40 мільйонів гривень. 

На засіданні суду 4 квітня 2024 року адвокати Тандира просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського районного суду.

Прокурор просив суд призначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру, Феміда ухвалила рішення зменшити заставу у майже шість разів – з близько 120 млн грн до 20 млн грн. 

Теги: ДТП Київ суд суддя Тандир

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