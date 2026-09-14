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Кравченко виїхав з України: Офіс генпрокурора здивував заявою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кравченко виїхав з України: Офіс генпрокурора здивував заявою
Виїзд Кравченка відбувся після того, як він заявив про відставку та підписав підозру директору НАБУ
фото: ITV

Генпрокурор заявив, що перебуває у закордонному відрядженні

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав за межі України. Водночас в Офісі генерального прокурора заявили, що не мають інформації про його поїздку. Про це повідомляє NV із посиланням на відповідь відомства, пише «Главком».

Керівниця комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська на запит видання заявила, що їй «нічого не відомо» щодо поїздки Кравченка за кордон.

За даними ЗМІ, Кравченко перетнув кордон України 14 вересня близько 2:30 ночі на службовому автомобілі. Згодом генпрокурор підтвердив факт виїзду.

Кравченко заявив, що перебуває за кордоном у «закордонному відрядженні». Куди саме він поїхав і з якою метою, у публічній заяві не уточнював.

Виїзд Кравченка відбувся після того, як він 7 вересня заявив про відставку. 14 вересня генпрокурор також повідомив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має бути звільнений з посади. За словами глави держави, він попросив Верховну Раду невідкладно підтримати відповідне рішення.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Як повідомлялося, 15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

Теги: Руслан Кравченко корупція в Україні корупція Генпрокурор операція «Карфаген» Офіс Генерального прокурора

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