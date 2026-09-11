85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика

Колишній спікер Верховної Ради запам'ятався не лише політичною кар'єрою, а й колоритними висловами під час парламентських засідань

Іван Плющ, який двічі очолював Верховну Раду, запам'ятався українцям не лише своєю політичною діяльністю, а й особливим стилем ведення парламентських засідань. Його вислови часто ставали афоризмами, а деякі з них досі цитують, згадуючи роботу Верховної Ради у 1990-х роках. Сьогодні, 11 вересня 2026 року, йому виповнилося б 85 років. «Главком» згадує найвідоміші вислови політика.

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині Фото з відкритих джерел

Однією з найвідоміших фраз Плюща стало звернення до народних депутатів під час засідання парламенту: «Увімкіть мікрохвон у задньому проході!».

Не менш колоритно він звертався до депутатів, які порушували порядок у залі.

«Депутат! Депутат! Не помню хвамілії – той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто», – казав Плющ.

Окремо запам'яталися його репліки на адресу конкретних парламентарів. Зокрема, народному депутату Івану Зайцю він якось сказав: «Депутате Заєць! Не стрибайте по залі! Ви ж не в лісі!».

Згодом, коли Заєць став міністром екології, Плющ продовжив жартувати: «Які Зайці, така й екологія».

На адресу іншого депутата, Степана Хмари, Плющ якось кинув: «Депутат Хмара, не висіть над головою!».

Не менш відомими стали його вислови про повсякденне життя. «Перші двадцять років життя мене мучила одна думка: як наїстися», – згадував політик.

Про свої звички він говорив із не меншою прямотою: «З дитинства і по сьогодні від трудових ста грамів не відмовляюсь».

Ще один його афоризм стосувався їжі: «Я за життя стiльки сала з’їв, що соромно свиням в очi дивитися».

Плющ також умів жартувати над політичними дискусіями. Під час одного із засідань він сказав: «Вони хочуть впихнути невпихуєме. Ну то чого ж його пхати, як воно не лізе».

Одного разу під час обговорення кандидатів до Конституційного суду Плющ не стримався: «Зачекайте! Так це ж силу-силенну кандидатів зможуть висунути. А що робити з вже висунутими членами?».

Окремо згадують його тривалий виступ до народної депутатки Лариси Скорик. Після того як вона довго виступала з трибуни, Плющ звернувся до неї: «Лариса Павлівна, прошу вас, кінчайте швидше, бо я вже не можу».

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року в Борзні на Чернігівщині.

Він здобув освіту агронома, працював у сільському господарстві та згодом розпочав політичну кар'єру.

У Верховній Раді першого скликання Плющ був першим заступником голови парламенту. 5 грудня 1991 року його обрали спікером. У січні 2000 року він вдруге очолив Верховну Раду.

У 2001 році Плющу присвоїли звання Героя України. У 2007 році президент Віктор Ющенко призначив його секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині Фото: Укрінформ

Плющ помер 26 червня 2014 року у віці 72 років. Одним із важливих епізодів його політичної біографії стало те, що у грудні 1991 року він як голова Верховної Ради ратифікував від імені парламенту Біловезьку угоду, яка юридично закріпила припинення існування Радянського Союзу.