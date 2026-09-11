Головна Новини
search button user button menu button

85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині
Фото з відкритих джерел

Колишній спікер Верховної Ради запам'ятався не лише політичною кар'єрою, а й колоритними висловами під час парламентських засідань

Іван Плющ, який двічі очолював Верховну Раду, запам'ятався українцям не лише своєю політичною діяльністю, а й особливим стилем ведення парламентських засідань. Його вислови часто ставали афоризмами, а деякі з них досі цитують, згадуючи роботу Верховної Ради у 1990-х роках. Сьогодні, 11 вересня 2026 року, йому виповнилося б 85 років. «Главком» згадує найвідоміші вислови політика.

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині
Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині
Фото з відкритих джерел

Однією з найвідоміших фраз Плюща стало звернення до народних депутатів під час засідання парламенту: «Увімкіть мікрохвон у задньому проході!».

Не менш колоритно він звертався до депутатів, які порушували порядок у залі.

«Депутат! Депутат! Не помню хвамілії – той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто», – казав Плющ.

Окремо запам'яталися його репліки на адресу конкретних парламентарів. Зокрема, народному депутату Івану Зайцю він якось сказав: «Депутате Заєць! Не стрибайте по залі! Ви ж не в лісі!».

Згодом, коли Заєць став міністром екології, Плющ продовжив жартувати: «Які Зайці, така й екологія».

На адресу іншого депутата, Степана Хмари, Плющ якось кинув: «Депутат Хмара, не висіть над головою!».

Не менш відомими стали його вислови про повсякденне життя. «Перші двадцять років життя мене мучила одна думка: як наїстися», – згадував політик.

Про свої звички він говорив із не меншою прямотою: «З дитинства і по сьогодні від трудових ста грамів не відмовляюсь».

Ще один його афоризм стосувався їжі: «Я за життя стiльки сала з’їв, що соромно свиням в очi дивитися».

Плющ також умів жартувати над політичними дискусіями. Під час одного із засідань він сказав: «Вони хочуть впихнути невпихуєме. Ну то чого ж його пхати, як воно не лізе».

Одного разу під час обговорення кандидатів до Конституційного суду Плющ не стримався: «Зачекайте! Так це ж силу-силенну кандидатів зможуть висунути. А що робити з вже висунутими членами?».

Окремо згадують його тривалий виступ до народної депутатки Лариси Скорик. Після того як вона довго виступала з трибуни, Плющ звернувся до неї: «Лариса Павлівна, прошу вас, кінчайте швидше, бо я вже не можу».

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року в Борзні на Чернігівщині. 

Він здобув освіту агронома, працював у сільському господарстві та згодом розпочав політичну кар'єру.

У Верховній Раді першого скликання Плющ був першим заступником голови парламенту. 5 грудня 1991 року його обрали спікером. У січні 2000 року він вдруге очолив Верховну Раду.

У 2001 році Плющу присвоїли звання Героя України. У 2007 році президент Віктор Ющенко призначив його секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині
Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині
Фото: Укрінформ

Плющ помер 26 червня 2014 року у віці 72 років. Одним із важливих епізодів його політичної біографії стало те, що у грудні 1991 року він як голова Верховної Ради ратифікував від імені парламенту Біловезьку угоду, яка юридично закріпила припинення існування Радянського Союзу.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат звання героя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти «ініціативи Тарути» вже виступили провідні археологічні установи
Свято «чорних археологів». Депутат Тарута знайшов спосіб обнулити проєкт президента? Закон і бізнес
15 серпня, 12:40
Депутати причетні до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню
По 15 років із конфіскацією: Верховний суд остаточно залишив чинними вироки російським депутатам
14 серпня, 17:37
Нардеп не прийшов на засідання через госпіталізацію
Суд постановив примусово доставити нардепа Кузьміних на засідання
19 серпня, 11:44
Серед цивільних жертв у липні було 17 загиблих і 166 поранених дітей
Віце-спікер Держдуми РФ закликав відкрито бомбити міста України
28 серпня, 06:07
У дисертації Давид Арахамія дослідив особливості роботи депутатської фракції на правах коаліції
Арахамія готується стати доктором філософії: про що його дисертація
30 серпня, 10:33
Екснардеп Євген Шаго
Помер колишній народний депутат Євген Шаго
14 серпня, 14:16
Внесення Прапора Незалежності України до стін Верховної Ради України, 24 серпня 1991 року
Батьки Незалежності. «Главком» дізнався, скільки нардепів I скликання отримають почесний статус
22 серпня, 15:58
Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно
Мобілізація жінок. Комітет Ради розставив всі крапки над «і»
25 серпня, 15:48
Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент
Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон
3 вересня, 13:59

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua