Суд затвердив угоду у справі Пашинського: держава отримає понад 1 млрд грн

Ексчиновник зобов’язався перерахувати кошти до бюджету й на потреби Сил оборони

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов’язків глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014 році. Загалом за умовами угоди Пашинський має спрямувати понад 1,1 млрд грн до державного бюджету та на потреби Сил оборони. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише «Главком».

фото: САП

Пашинський повністю визнав вину за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України й погодився надати слідству викривальні покази.

За умовами угоди, 600 млн грн він має перерахувати до загального фонду державного бюджету як відшкодування встановлених збитків. Кошти мають надходити поетапно протягом 2,5 року після набрання вироком законної сили.

Ще 400 млн грн Пашинський має передати фонду «Повернись живим» або забезпечити на цю суму постачання озброєння за погодженим переліком. Ще 100 млн грн мають надійти до благодійного фонду «Спільнота Стерненка» для придбання озброєння для Сил оборони України.

Крім того, суд призначив Пашинському штраф у розмірі 850 тис. грн. Ще 17 тис. грн він має сплатити як додаткове покарання, яке також передбачає заборону обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом одного року.

Вирок Пашинському ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Гуцал. Її призначили на посаду судді ВАКС 21 серпня 2026 року указом президента Володимира Зеленського №782/2026. До призначення у ВАКС Гуцал працювала суддею Оріхівського районного суду Запорізької області.

Конфіскацію майна суд не застосовував. У САП пояснили, що відповідне додаткове покарання за статтею 255 КК України запровадили вже після вчинення злочину.

Загалом, справа Пашинського громіздка – складається з близько 200 томів. Досудове розслідування завершилося на початку 2025 року.

Злочин, який правоохоронці інкримінували Сергію Пашинському, припав на 2014 рік. Тоді після Революції гідності в Україні залишалося 100 тис. тонн нафтопродуктів, пов’язаних із «гаманцем» тодішнього режиму Сергієм Курченком, який нині перебуває у розшуку. У той період слідчі МВС оперативно відкрили кримінальне провадження, стверджуючи: нафтопродукти ввезено на територію України без належного митного оформлення, що потягнуло несплату податків. Далі включилися суди – арештували нафтопродукти Курченка, що зберігалися на Одеському нафтопереробному заводі, у вагонах на залізничних станціях «Одеса-Застава-1» і «Одеса-Застава-2»; на територіях ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (Херсон) і нафтобазі ТОВ «Восток» (місто Васильків Київської області).

На початку березня 2014-го, за версією слідства, інтерес до арештованої продукції олігарха-утікача виник у бізнесмена-банкіра і земляка Пашинського Сергія Тищенка. Саме він нібито підбив Пашинського наоборудку (на той час тимчасово виконувач обов’язків глави адміністрації президента) і вступив з ним у змову.

Слідчі стверджують: Сергій Пашинський разом із вищезгаданим підприємцем створили злочинну організацію, до якої увійшли на той час керівники державного підприємства «Укртранснафтопродукт», а також підлеглі приватних фірм Тищенка.

Крім того, орган досудового розслідування зафіксував своєрідний «сімейний підряд» у цій махінації. Ексдиректор ДП «Укртранснафтопродукт» Володимир Гаврилов (нині підозрюваний) попросив свою дружину Лідію Гаврилову, яка тоді керувала Державною фінансовою інспекцією (обійняла цю посаду за квотою «Народного фронту») підшукати фахівців, які розбиралися б із впорядкуванням відомостей руху нафтопродуктів Курченка. На що Гаврилова запропонувала двом своїм спеціалістам перейти на роботу до «Укртранснафтопродукту». Таким чином, у січні 2015 року співробітники фінінспекції стали працівниками ДП «Укртранснафтопродукт», обійнявши посади провідного бухгалтера і юрисконсульта. Слідство каже, що цих осіб використали «у темну», без посвячення у справжні наміри злочинної організації.

«Держпідприємство («Укртранснафтопродукт», – «Главком») у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні», – так НАБУ описало завершальний етап розпорошення нафтопродуктів Курченка.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, де фігурували Пашинський, Тищенко та інші.