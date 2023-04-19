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Сутички на території Лаври: Заповідник викликав наряд поліції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сутички на території Лаври: Заповідник викликав наряд поліції
На територію Лаври приїхали правоохоронці
фото: glavcom.ua

Паства Московського патріархату намагалась пробратися всередину приміщення, яке сьогодні зранку опечатала комісія Мінкульту

19 квітня комісія Мінкульту з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» завершила свою роботу, проте невстановлені особи заважали роботі Комісії та вчиняли відверте порушення громадського порядку так, що довелося викликати поліцію. Про це «Главкому» повідомила заступниця голови майнової Комісії Мар’яна Томин.

Комісія завершила роботу з огляду майна корпусів №37, 37-а, 38 (пам’ятки архітектури національного значення – Галерея на Ближніх печерах (літера 37) та Дзвіниця на Ближніх печерах (літера 38), пам’ятки архітектури місцевого значення – Вхід до Галереї Ближніх печер (літ 37А) о 09:30, після чого розпочала опрацювання документів.

«На момент виходу Комісії з вказаних приміщень жодної сторонньої особи там не було. Після цього, керівництво Заповідника викликало інженера з пожежної безпеки І категорії Мороза Є.В. для фіксації порушень протипожежної безпеки та технічних працівників Заповідника для опечатування приміщень», – повідомила Мар’яна Томин.

Невстановлені особи перешкоджали роботі Комісії
Невстановлені особи перешкоджали роботі Комісії

Далі на території Києво-Печерської лаври відбулися сутички між правоохоронцями та вірянами Московського патріархату. Паства Московського патріархату намагалась пробратися всередину приміщення, яке сьогодні зранку опечатала комісія Мінкульту. Порушники зламали печатку і пошкодили захисні ролети.

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі триває перевірка комісії Міністерства культури. Комісія зафіксувала нові порушення.

19 квітня під час опечетування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.

Зазначимо, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: лавра Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

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