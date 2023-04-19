Нові порушення у Лаврі. Що знайшла комісія Мінкульту (фото)

Церковники використовували приміщення Лаври як склад для непотрібних речей

Комісія зафіксувала порушення протипожежної безпеки

Комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині. Працівники повідомили про нові знахідки недбалості служителів Московської церкви до Лаври. Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

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Комісія здійснила огляд трьох пам’яток (дві національного та одну місцевого значення). А саме – майна корпусу 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, дзвіниця на Ближніх печерах, вхід до Галереї Ближніх печер.

«Двері будівель були зачинені, тому у присутності виконувача обов'язків Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень», – розповів Ткаченко.

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Перевірені об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте церковники використовували приміщення як склад та торгівельні лавки.

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Служителі Московської церкви не обтяжували себе турботою про всесвітню церковну пам'ятку фото: Олександр Ткаченко

У внутрішніх приміщеннях встановлено нагромадження вживаних меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, старого одягу та взуття.

Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано.

Востаннє вогнегасник перевірявся декілька років тому, проте за правилами пожежної безпеки вогнегасник має перевірятися кожного року.

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Нагадаємо, що 19 квітня під час опечетування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.

Зауважимо, на території київської Лаври зафіксовано незаконних 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.