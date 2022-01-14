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    У Чернівцях на парковці сталася стрілянина, є поранений (відео)

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    Упродовж 20 хвилин поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у чернівчанина - У Чернівцях на парковці сталася стрілянина, є поранений (відео)
    Упродовж 20 хвилин поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у чернівчанина
    фото: Нацполіція

    Нападник підійшов до автомобіля жертви й вистрілив, після чого втік з місця злочину

    У Чернівцях на вулиці Парковий проїзд сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина постраждала. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

    Інцидент трапився на стоянці біля супермаркету. 22-річний стрілок влучив в око 25-річному місцевому мешканцю. Нападник підійшов до автомобіля жертви й вистрілив, після чого втік з місця злочину.

    Як повідомляється, правоохоронці швидко встановили маршрут втечі зловмисника. Уже через 20 хвилин на виїзді з Чернівців поліція зупинила автомобіль, в якому їхав стрілок разом зі своїм знайомим.

    Зловмисника негайно затримали та відкрили кримінальне провадження.

    Нагадаємо, нещодавно на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася стрілянина. Патрульні вже за кілька хвилин затримали зловмисника. Виявилося, що чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив декілька пострілів вгору. Уродженця Вінниччини, 1992 року народження, затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

    Теги: автомобіль Чернівці поліція стрілянина
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    У Чернівцях на парковці сталася стрілянина, є поранений (відео)