У Кривому Розі п’яний прокурор зніс зупинку та втік на очах поліції (фото, відео)

Водій влетів у місце, де зазвичай стоїть багато людей

Медики підтвердили алкогольне сп'яніння горе-водія

У Кривому Розі водій Lexus зніс частину зупинки громадського транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом був військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха. Про це пише видання «Свої. Кривий Ріг».

Аварія сталась близько 21:00 17 грудня. Водій Lexus не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку. В цей час там людей не було.

На момент зіткнення людей на зупинці не було

Свідки пишуть, що винуватець ДТП, імовірно, був у нетверезому стані. Після приїзду патрульних чоловік зачинився в автомобілі і не розмовляв.

Дістати з салону транспорту порушника вдалося тільки медикам. Бригада «швидкої» підтвердила у водія Lexus високий тиск, що міг бути наслідком алкогольного сп’яніння.

Щоби не проходити тест на алкоголь, прокурор вдав, що заснув у «швидкій», а потім вимагав, щоб його госпіталізували.

Нетверезий водій заснув у кареті швидкої/ фото: svoi.kr.ua

Патрульні доставили порушника до лікарні, де у нього попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте після візиту колеги Лапоха покинув медзаклад.

Журналісти вирішили простежити за автомобілем, у який сів прокурор. За їхніми словами, водій транспорту, у якому перебував Лапоха, навмисне створював аварійні ситуації, щоби втекти.

Врешті журналістові видання вдалося під’їхати до авто прокурора, проте той навідріз відмовлявся від спілкування. На запитання, з якою метою Лапоха прибув у Кривий Ріг, той відповів, що він зараз не у Кривому Розі.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, що вважається відносно смертельною дозою.

До слова, у Борисполі п’яна водійка влаштувала ДТП із перекиданням авто (фото).

Також напередодні у Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото).

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