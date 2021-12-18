У Кривому Розі п’яний прокурор зніс зупинку та втік на очах поліції (фото, відео)
Медики підтвердили алкогольне сп'яніння горе-водія
У Кривому Розі водій Lexus зніс частину зупинки громадського транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом був військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха. Про це пише видання «Свої. Кривий Ріг».
Аварія сталась близько 21:00 17 грудня. Водій Lexus не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку. В цей час там людей не було.
Свідки пишуть, що винуватець ДТП, імовірно, був у нетверезому стані. Після приїзду патрульних чоловік зачинився в автомобілі і не розмовляв.
Дістати з салону транспорту порушника вдалося тільки медикам. Бригада «швидкої» підтвердила у водія Lexus високий тиск, що міг бути наслідком алкогольного сп’яніння.
Щоби не проходити тест на алкоголь, прокурор вдав, що заснув у «швидкій», а потім вимагав, щоб його госпіталізували.
Патрульні доставили порушника до лікарні, де у нього попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте після візиту колеги Лапоха покинув медзаклад.
Журналісти вирішили простежити за автомобілем, у який сів прокурор. За їхніми словами, водій транспорту, у якому перебував Лапоха, навмисне створював аварійні ситуації, щоби втекти.
Врешті журналістові видання вдалося під’їхати до авто прокурора, проте той навідріз відмовлявся від спілкування. На запитання, з якою метою Лапоха прибув у Кривий Ріг, той відповів, що він зараз не у Кривому Розі.
Нагадаємо, раніше у Чернівцях зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, що вважається відносно смертельною дозою.
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