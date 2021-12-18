На Тернопільщині рецидивіст забив до смерті вагітну дружину

Смерть дружини чоловік намагався видати за нещасний випадок

У Тернопільській області затримали чоловіка, який вбив уже другу свою дружину. Раніше він відбував покарання за вбивство першої дружини. Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, 63-річний житель Іванівської громади Тернопільського району зателефонував до медиків та повідомив, що його дружина впала з висоти свого росту та травмувалась, а він заніс її до будинку. Лікарі лише констатували смерть потерпілої. Чоловік зазначив, що вона мала проблеми з ногами та пересувалась за допомогою ходуль, на вулиці їй стало зле і вона знепритомніла.

Проте експертиза показала, що потерпілу жорстоко побили її ж ходулями. Тоді чоловік зізнався слідчим у побитті жінки під час сварки. Правоохоронці встановили, що підозрюваний – житель Івано-Франківської області, який раніше вже був у в’язниці за вбивство своєї першої дружини.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Верховний суд виніс остаточне рішення у справі про подвійне вбивство, яке сталося у Чернівецькій області у 2020 році: Петро Пасюк убив свою дружину та півторарічну доньку. Тепер чоловік до кінця життя перебуватиме у в'язниці.

Нещодавно на Львівщині чоловік вбив вагітну дружину та намагався вкоротити собі віку.

До слова, на Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство. Також на Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото).