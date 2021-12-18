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    На Тернопільщині рецидивіст забив до смерті вагітну дружину

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    На Прикарпатті чоловік&nbsp;вбив другу свою дружину - На Тернопільщині рецидивіст забив до смерті вагітну дружину

    На Прикарпатті чоловік вбив другу свою дружину

    Фото з відкритих джерел

    Смерть дружини чоловік намагався видати за нещасний випадок

    У Тернопільській області затримали чоловіка, який вбив уже другу свою дружину. Раніше він відбував покарання за вбивство першої дружини. Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

    За даними слідства, 63-річний житель Іванівської громади Тернопільського району зателефонував до медиків та повідомив, що його дружина впала з висоти свого росту та травмувалась, а він заніс її до будинку. Лікарі лише констатували смерть потерпілої. Чоловік зазначив, що вона мала проблеми з ногами та пересувалась за допомогою ходуль, на вулиці їй стало зле і вона знепритомніла.

    Проте експертиза показала, що потерпілу жорстоко побили її ж ходулями. Тоді чоловік зізнався слідчим у побитті жінки під час сварки. Правоохоронці встановили, що підозрюваний – житель Івано-Франківської області, який раніше вже був у в’язниці за вбивство своєї першої дружини.

    Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, Верховний суд виніс остаточне рішення у справі про подвійне вбивство, яке сталося у Чернівецькій області у 2020 році: Петро Пасюк убив свою дружину та півторарічну доньку. Тепер чоловік до кінця життя перебуватиме у в'язниці.

    Нещодавно на Львівщині чоловік вбив вагітну дружину та намагався вкоротити собі віку.

    До слова, на Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство. Також на Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото).

    Теги: вбивство смерть чоловік
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    На Тернопільщині рецидивіст забив до смерті вагітну дружину