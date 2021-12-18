У США поліцейські весь день ганялися за верблюдом (фото, відео)

Поліцейські міста Боннер-Спрінґс у штаті Канзас «прославилися» погонею за верблюдом-утікачем

Поліцейські міста Боннер-Спрінґс у штаті Канзас (США) «прославилися» погонею за верблюдом-утікачем. Верблюд утік із різдвяного вертепу з живими тваринами. Співробітники служби контролю над тваринами та поліцейські гналися за ним через поле для гольфу, головне шосе та житлові квартали. Про це повідомив місцевий департамент поліції.

Верблюд перебував у Національному сільськогосподарському центрі та Залі слави, де він був центральною фігурою живого вертепу. Невідомо, як саме йому вдалося втекти, але він зміг зламати свою упряж і вирватися на свободу.

Поліція Боннер-Спрінґс оприлюднила фотографії верблюда після того, як його вдалося спіймати за допомогою ласо.

«Офіцери були здивовані тим, як швидко може бігати верблюд. Одногорбих верблюдів розводять для перегонів, і вони здатні розганятися до 64 км на годину. Поліція переслідувала його на машині для гольфу, поки він був у полі, але змушена була пересісти у службові авто, коли він вибіг на шосе. Зрештою, його вдалося спіймати у житловому кварталі», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що втеча верблюда викликала великий переполох, місцеві мешканці розважалися незвичним видовищем. Мешканці міста прозвали верблюда «Форрест Гамп». Відео, зняті на камери телефонів, показують, що тварина не відставала від руху авто на шосе.

«Якщо ви чули неймовірні розповіді, дозвольте запевнити вас, що вони правдиві! Офіцери поліції та Відділ контролю за тваринами провели цілий день, переслідуючи верблюда. Вони змогли наздогнати його у 600 кварталі на Норт-Неттлтон-авеню, де його безпечно «взяли під варту» за допомогою ласо! Верблюд возз’єднався зі своїми власниками, і тепер може повернутися до своїх верблюжих справ». У звіті сказано, що тварина отримала незначні пошкодження під час перетину огорожі з колючого дроту, але в іншому не постраждала. Верблюда повернули до вертепу, де він, ймовірно, надалі виконуватиме свої святкові обов’язки», – повідомило місцеве управління поліції.

Нагадаємо, поліція розшукала єнота Сєню, який втік із Маріупольського зоопарку.

Раніше під Харковом жителі сфотографували верблюда, що мирно пасся на полі. Поруч із твариною нікого не було, тому очевидці припустили, що тварина загубилася або втекла з розплідника..

Як зазначили у публікації, верблюд вільно гуляв полем у Харківському районі, у напрямку на Липці.

Також на Вінниччині в селі Трудолюбівка Барської громади корова впала у водозабірник на старій фермі. Визволяли тварину бійці Служби порятунку. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Тварина опинилась в ямі на глибині 4 мерти, яка була наповнена водою. Аби дістати корову, рятувальники розрізали металеві труби, між якими затисло тварину та відкачували воду.

Корову обмотали мотузками, за допомогою лебідки витягли з ями та передали власнику.

До слова, на Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг.

Також на Київщині рятувальники витягли коня із колектора.

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