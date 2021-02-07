У Львові патрульні хотіли розборонити бійку, а потрапили під роздачу

Зловмисників затримали. Ними виявилися львів'яни віком 29, 32 і 48 років

Група чоловіків на зауваження правоохоронців не реагувала, поводилася агресивно, один з них завдав патрульним тілесні ушкодження

У Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень патрульним.

Про це у суботу повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Зазначено, що ночі екіпаж патрульних під час несення служби побачив бійку на вулиці Зеленій.

«Патрульні зупинилися біля чоловіків, щоб припинити правопорушення. Однак невідомі на зауваження правоохоронців не реагували, поводилися агресивно, один з них завдав патрульним тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

У підсумку учасників бійки доставили в Львівське районне управління поліції і встановили їх особистості. Ними виявилися львів'яни віком 29, 32 і 48 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч.2 ст.345 КК Укаїни).

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві нетверезий водій збив патрульну.