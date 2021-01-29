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    Події в Україні

    У Миколаєві нетверезий водій збив патрульну

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    У Миколаєві нетверезий водій збив патрульну

    Патрульну госпіталізували до лікарні

    У Миколаєві водій із ознаками сильного алкогольного сп’яніння збив патрульну поліцейську та намагався втекти з місця ДТП.

    Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    «Близько 20:00 години на вулиці Крилова екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості здійснив наїзд на патрульну та пошкодив авто, яке зупинили інспектори. Навіть не зупинившись, керманич намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитись не реагував та створював аварійні ситуації», - йдеться у повідомленні.

    Патрульні наздогнали та затримали водія за кілька кварталів від місця вчинення ДТП.

    За даними правоохоронців, під час затримання громадянин чинив опір - поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

    Патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи. Наразі лікарі надають їй кваліфіковану допомогу.

    Слідчі вирішують питання щодо затримання водія.

    Нагадаємо, 25 січня у Луцьку 38-річний місцевий мешканець побив патрульного поліцейського під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Співробітника поліції із травмами голови госпіталізували, а зловмисника затримали.

    Теги: ДТП водій час
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