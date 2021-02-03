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    На мосту Метро водії та пасажири двох автівок влаштували бійку (відео)

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    Конфлікт із бійкою виник посеред дороги - На мосту Метро водії та пасажири двох автівок влаштували бійку (відео)
    Конфлікт із бійкою виник посеред дороги
    Фото: скріншот відео

    Правоохоронці затримали нападників на водія і пасажирів Renault

    Днями на мосту Метро в Києві стався конфлікт між водіями двох автомобілів, який закінчився бійкою.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На лінію 102 звернувся очевидець події, який побачив, що компанія чоловіків з одного автомобіля б'ють водія іншого. На відпрацювання виклику направилися патрульні.

    Правоохоронці опитали потерпілого водія Renault, який пояснив, що на дорозі під час руху виник конфлікт з іншим водієм. Його автомобіль заблокували, а потім з іншого автомобіля до Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері та завдав йому декілька ударів. Під час події у салоні крім нього перебували дружина, сестра та немовля.

    Врешті пасажири та водії обох автівок були залучені у конфлікт.

    Після бійки нападники поїхали з місця, а чоловіку знадобилася допомога лікарів.

    З'ясувавши прикмети ймовірних нападників та марку автомобіля, інспектори взялися шукати кривдників. Вони помітили двох осіб, що підпадали під опис та затримали їх. Громадяни не заперечували участі у конфлікті.

    Патрульні передали затриманих слідчо-оперативній групі Дніпровського управління поліції для надання правової кваліфікації діям громадян.

     

    Теги: Національна поліція України Київ бійка водій автомобіль
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