Від коронавірусу помер генерал СБУ, якого вдарив ногою у обличчя екснардеп Парасюк

Після інфікування коронавірусом восени 2020 року Пісний впав у кому

Від ускладнень коронавірусу помер генерал-лейтенант міліції, колишній заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України Василь Пісний. Йому було 58 років.

«28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович», - повідомили у львівському осередку Асоціації ветеранів МВС України.

Видання Leopolis.news у листопаді 2020 року повідомляло, що Пісний у важкому стані перебував в одній з київських лікарень. Після інфікування коронавірусом він впав в кому, через що тоді поширились чутки про його смерть.

За даними джерел Діла, Пісний чекав на операцію у Білорусі.

Василь Пісний свого часу очолював різні правоохоронні структури: УБОЗ УМВСУ у Тернопільській області, УМВС в Тернопільській області, управління з розслідування особливо важливих справ ДПА Західного регіону, Департамент по боротьбі з економічною злочинністю МВС України.

У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради від Фронту змін, у 2013−2014 роках обіймав посаду першого заступника голови Львівської обласної ради.

У 2015 році був призначений на посаду заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Був звільнений у 2019 році.

У 2015 році після призначення в СБУ Пісний потрапив у скандал. Тодішній народний депутат Володимир Парасюк на засіданні парламентського комітету вдарив його ногою. Пісний заявив, що зробив для Революції гідності більше, ніж нардеп.

Zaxid.net пише, що Пісний отримав статус учасника бойових дій, провівши у зоні АТО три дні. Після інциденту з Парасюком, він відмовився від статусу учасника бойових дій.

За даними ЗМІ, родині Василя Пісного належить комерційна нерухомість у центрі Львова та готель Наталія18, названий на честь доньки Пісного Наталії.