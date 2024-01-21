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У центрі Запоріжжя сталася стрілянина, вбито жінку

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Запоріжжя сталася стрілянина, вбито жінку
На місце події правоохоронців викликала жінка, яка стала свідком стрілянини
фото: Національна поліція

Постраждалу намагалися реанімувати медики, але вона померла в авто швидкої допомоги

У центрі Запоріжжя чоловік двома пострілами вбив жінку. Після цього він вчинив самогубство. Про інцидент повідомили у поліції Запорізької області.

Стрілянина сталася вранці 21 січня у сквері Прикордонників Олександрівського району міста.

На місце події правоохоронців викликала жінка, яка стала свідком події. За її словами, невідомий чоловік двічі вистрелив у перехожу.

«Коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе», – зазначають у поліції.

У центрі Запоріжжя сталася стрілянина, вбито жінку фото 1

Постраждалу намагалися реанімувати медики, але вона померла в авто швидкої допомоги.

На місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні та криміналісти.

Раніше правоохоронці встановили, що у Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.

Нагадаємо, що у Львові суд виніс вирок 39-річному чоловіку, який зґвалтував 16-річного у бомбосховищі у Винниках. У суді чоловік не визнав свою провину, але суд, дослідивши усі докази, призначив йому дев’ять років тюрми. 

До слова, на Львівщині в одному з гуртожитків училища старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. 

Раніше в Києві було жорстоко вбито військового. Правоохоронці знайшли тіло зниклого чоловіка в одній із водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів столиці.

Теги: Запоріжжя самогубство жінка чоловік стрілянина

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