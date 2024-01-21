У центрі Запоріжжя сталася стрілянина, вбито жінку

На місце події правоохоронців викликала жінка, яка стала свідком стрілянини

Постраждалу намагалися реанімувати медики, але вона померла в авто швидкої допомоги

У центрі Запоріжжя чоловік двома пострілами вбив жінку. Після цього він вчинив самогубство. Про інцидент повідомили у поліції Запорізької області.

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Стрілянина сталася вранці 21 січня у сквері Прикордонників Олександрівського району міста.

На місце події правоохоронців викликала жінка, яка стала свідком події. За її словами, невідомий чоловік двічі вистрелив у перехожу.

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«Коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе», – зазначають у поліції.

Постраждалу намагалися реанімувати медики, але вона померла в авто швидкої допомоги.

На місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні та криміналісти.

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