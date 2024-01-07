Путін привітав дітей, чиїх батьків вбито на війні в Україні (відео)

Диктатор придумав, як компенсувати російським дітям утрату батьків

Російський диктатор Володимир Путін напередодні Різдва, яке в РФ святкують 7 січня, зустрівся з сім’ями окупантів, загиблих на війні в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля.

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Щоб компенсувати російським дітям утрату батьків, Путін показав їм стайню й організував відпочинок у Москві. Після цього диктатор особисто зустрівся з ними на території підмосковної резиденції в Ново-Огарьові, де повечеряв із сім'ями загиблих, а потім повів їх на різдвяну службу.

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Путін розважав сім'ї загиблих на війні в Україні окупантів фото: kremlin.ru

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що цей черговий «нормативно-правовий акт», окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресорки задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію Росії.