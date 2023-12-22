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Львівщина: суд оголосив вирок чоловіку за зґвалтування неповнолітнього в укритті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львівщина: суд оголосив вирок чоловіку за зґвалтування неповнолітнього в укритті
Зловмиснику призначили дев’ять років ув’язнення
фото ілюстративне

Чоловік наливав підліткам горілку та наполягав, щоб вони її пили

Личаківський районний суд Львова виніс вирок 39-річному чоловіку, який зґвалтував 16-річного у бомбосховищі у Винниках. У суді чоловік не визнав свою провину, але суд, дослідивши усі докази, призначив йому дев’ять років тюрми. Про це передає Zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився у липні 2022 року у Винниках, що під Львовом. На той час 38-річний чоловік ремонтував бомбосховище на вул. Лісній у Винниках, ввечері 13 липня до нього прийшли місцеві підлітки, щоб допомогти. Чоловік наливав їм спиртне та заманив одного з хлопців (на той час йому було 16 років) у бомбосховище, де вступив з ним у статеві зносини попри спротив підлітка.

У суді неповнолітній розповів, що він з друзями пішов до бомбосховища, щоб допомогти з ремонтом укриття. Чоловік наливав підліткам горілку та наполягав, щоб вони її пили. Через якийсь час чоловік пішов у бомбосховище, потім повернувся та знову почав наливати горілку. Чоловік сказав, щоб потерпілий пішов з ним у бомбосховище, закрив двері, змусив роздягнутись та вчиняв дії сексуального характеру. Прийшовши додому, хлопець розповів усе мамі. Хлопець боявся ґвалтівника, бо він був одягнений у камуфляжну форму та носив пістолет. Згодом виявилось, що він був пневматичним.

Інші хлопці підтверджували, що чоловік жартував на сексуальні теми, до всіх чіплявся і хотів, щоб його хтось поцілував. 

У суді обвинувачений свою провину не визнав та заявив, що того вечора до нього прийшли підлітки, вони сиділи у палатці біля бомбосховища та пили пиво, згодом стріляли по порожніх бляшанках з пневматичного пістолета, який належить обвинуваченому. Один з хлопців начебто сказав, що того дня вони курили траву. Обвинувачуваний стверджує, що після цього пішов у бомбосховище, де заснув. Стверджує, що не вчиняв насильницьких дій щодо неповнолітнього. Щодо знайденого у його телефоні порно та переписок з іншими чоловіками заперечив, сказав, що телефоном могли користуватись інші люди, бо у бомбосховищі немає інтернету, і йому про це нічого не відомо.

Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали у ці справі, зокрема висновки експертів, та визнав 39-річного чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітнього хлопця. Педофілу призначили дев’ять років ув’язнення. У чоловіка вилучили два пістолети (пневматичний та для спортивної стрільби), їх мають конфіскувати та знищити. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, 29 листопада в Україні з’явився реєстр педофілів.

Теги: зґвалтування Львівщина суд

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