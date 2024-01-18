В Еквадорі вбито прокурора, який займався справою про захоплення телеканалу

Сезар Суарес їхав своєю машиною, коли кілери перехопили його і вистрілили йому просто в голову

В Еквадорі вбили прокурора Сезара Суареса, який займався справою про збройний напад на телеканал Televisión під час січневих заворушень. Про це повідомляє El Diario .

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Інцидент стався вдень 17 січня на півночі міста Гуаякіле. За попередньою інформацією, Суарес прямував до суду на слухання.

Суарес їхав своєю машиною, коли кілери перехопили його і кілька разів вистрілили, йдеться у публікації.

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Йому вистрілили просто в голову. У вікні його машини зафіксували щонайменше дев'ять кульових отворів.

Нагадаємо, президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями. Про це пише Reuters. Лідер країни назвав 22 злочинні банди, які спричинили бунти в Еквадорі, терористичними організаціями та зробив їх офіційними військовими цілями.

Зазначається, що командувач Збройних сил Еквадору Хайме Вела повідомив, що близько 329 осіб були заарештовані з моменту введення надзвичайного стану в країні. Уряд заявив, що остання хвиля насильства є реакцією на план президента побудувати нові в'язниці суворого режиму для лідерів банд. Нобоа повідомив, що проект двох нових об’єктів буде оприлюднено цього тижня.

До слова, останнім часом в Еквадорі піднявся рівень злочинності – кількість банд почала збільшуватися. У понеділок президент оголосив в Еквадорі 60-денний надзвичайний стан. Цей захід був відповіддю на втечу із в’язниці Адольфо Масіаса – лідера злочинного угруповання «Лос Чонерос», який відбував 34-річний термін. Після цього країну сколихнули озброєні напади, зокрема, відбулось захоплення місцевого телеканалу TC Television. Озброєна банда захопила телеканал і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу та працівників каналу.

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