Тіло вбитої окупантами 15-річної українки знайшли через два роки в морзі білоруського міста

Родину дівчинки розстріляли на Житомирській трасі

Тіло 15-річної дівчини, яку вбили російські окупанти, знайшли майже через два роки в морзі білоруського міста Мозир. Про це стало відомо з новин на білоруському телебаченні.

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У 2022 році родина 15-річної Аріни намагалась виїхати з Києва в безпечне місце. На Житомирській трасі їхню машину розстріляли російські солдати. Батьки загинули, Аріна була поранена, її з молодшою сестрою Лєрою забрали росіяни.

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Згодом Лєру віддали бабусі й дідусю до Умані, а от старшу сестру не могли знайти впродовж двох років. Увесь цей час тіло Аріни перебувало у морзі міста Мозир у Білорусі, а потім його відправили до окупованої частини Луганської області. Дівчину впізнали вже за ДНК і поховали біля батьків в Умані.

Раніше на Київщині виявило тіло семирічного хлопчика, якого розшукували від 3 грудня.