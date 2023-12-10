На Львівщині студенти училища влаштували жорстоку «посвяту» першокурсникам (відео)

У гуртожитку на Львівщині сталося жорстоке побиття першокурсників

Поліція відкрила справу через побиття першокурсників у гуртожитку

На Львівщині в одному з гуртожитків училища старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Відео інциденту поширили в мережі.

За даними місцевого видання, побиття студентів сталося пізно ввечері в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища у селі Червоне Золочівського району.

Старшокурсники знімали так звану «посвяту» на відео. На ньому видно, як у боксерських рукавичках хлопці по черзі б’ють першокурсників у груди, обличчя та голову.

Поліція Львівської області повідомила, що вже розпочала кримінальне провадження за фактом побиття студентів.

«8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для нанесення ударів старшокурсники використовували боксерську рукавицю», – заявили правоохоронці.

Вони встановили, що побиття сталось у жовтні в гуртожитку професійного училища у селі Червоне Золочівського району.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі терміном до чотирьох років.

Усі учасники події встановлені, а з потерпілими працюють психологи.

Нагадаємо, що на Київщині підлітки жорстоко побили 12-річну дівчину.