У Запоріжжі двоє правоохоронців вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тис.

Найближчим часом обидва обвинувачених постануть перед судом

Двоє запорізьких правоохоронців заволоділи грошима померлого пенсіонера, зайшовши до його квартири після заяви до поліції стурбованих сусідів. Про це повідомляє територіальне управління Державного бюро розслідувань у м. Мелітополь.

За даними відомства, Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Нацполіцією завершили розслідування справи за підозрою двох запорізьких поліцейських у крадіжці понад 799 тис. грн із квартири, а також банківських карток померлого пенсіонера.

Так, у жовтні 2023 року сусіди самотнього літнього запорожця, стурбовані тим, що він міг померти у своїй квартирі, викликали поліцію. Двоє поліцейських, які прибули за викликом, дійсно виявили у квартирі тіло пенсіонера. Після чого провели там незаконний обшук, заволодівши $20 тис., банківськими картками та мобільним телефоном покійного.

Зазначається, що з вкраденого телефону поліцейські отримали доступ до банківських рахунків померлого і зняли з них ще 65 тис. грн. За підсумками досудового розслідування поліцейські обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, крадіжці у великих розмірах за попередньою змовою, а також несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної автоматизованої системи.

За ці злочини передбачено покарання на строк до 8 років позбавлення волі.

фото: ДБР

Також ДБР зазначає, що в одного з поліцейських під час обшуків виявлено незареєстровані боєприпаси.

Наразі одного з фігурантів звільнено з лав правоохоронних органів, а другого відсторонено від своєї посади. Найближчим часом обидва обвинувачених постануть перед судом.

фото: ДБР

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть чоловіка, який викрав з банківської картки військового 280 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, на Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира військової частини. Він привласнив прилади нічного бачення майже на 4 млн грн.