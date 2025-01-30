Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига

За версією слідства, підполковник наживався на виплат підлеглих військовослужбовцях

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) одержало у розпорядження 1,3 млн грн і $129,1 тис., арештованих у справі за підозрою у злочині військових командирів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, частину коштів (1,12 млн грн і $11 тис.) слідство вилучило з рюкзака, який належав начальнику логістики-заступнику командира однієї з бригад у званні підполковник. Офіцера здав правоохоронцям його водій, головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів.

У рюкзаку підполковника лежало 1,12 млн грн і $11 тис. готівки фото: ДБР

Подія сталася у червні 2024 року. Військовослужбовець перевозив підполковника на службовців автівці. У салоні лежав особистий рюкзак шефа, який, за словами водія, був набитий готівкою. Підлеглий полковника вирішив забрати рюкзака, якого передав співробітникам Державного бюро розслідування у Хмельницькому.

Водночас заступник комбрига, виявивши зникнення грошей, вдався до шантажу. Зокрема, лякав водія відкриттям кримінального провадження за фактом самовільного залишення місця несення служби зі зброєю та боєприпасами. Більше того підполковник незаконно заволодів автоматом ТК6 і чотирма магазинами до нього, які належали його водієві. У підсумку правоохоронці таки завели карну справу на водія підполковника за трьома статтями Кримінального кодексу: СЗЧ, дезертирство і привласнення зброї.

Наприкінці грудня 2024-го начальнику логістики-заступнику командира бригади було вручено підозру за статтями «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів» (ч. 4 статті 410 Кримінального кодексу) і «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень» (ч. 5 статті 426-1 Кримінального кодексу). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За версією слідства, підозрюваний підполковник залучив підлеглого командира групи матеріального забезпечення як пособника для організації схеми з безпідставного нарахування «бойових» коштів військовослужбовцям. Протягом 2024 року на підставі рапортів командира групи матеріального забезпечення четверо військовослужбовців одержали 3 млн грн додаткової винагороди за виконання бойових завдань. Однак у дійсності вказані військові не перебували у зоні бойових дій. Частину з незаконних виплат військові віддали (приблизно по 360 тис. грн кожен) організаторам схеми.

Підозру у цьому кримінальному провадженні також отримав командир групи матеріального забезпечення за статтею «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень» (ч. 5 статті 426-1 Кримінального кодексу). Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомляв «Главком», у січні 2025 року Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».