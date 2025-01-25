У Запоріжжі чоловік викрав з картки військового 280 тис. гривень: справу передано до суду

Справу чоловіка, який викрав у військового майже 300 тисяч гривень, передано до суду

Зловмисник скористався сім-карткою військового та відновив доступ до втрачених карток. Після цього перераховував кошти на власну картку

У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який викрав з банківської картки військового 280 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.

Повідомляється, що раніше судимий 26-річний житель Запоріжжя, скористався сім-карткою, яку втратив військовий. Після цього зловмисник отримав доступ до його банківського рахунку та викрав гроші.

Правоохоронці встановили, що у березні 2024 року 40-річний військовослужбовець втратив мобільний телефон, проте одразу не заблокував сім-картку. Зловмисник знайшов картку та вставив її до свого ґаджету. Після цого за допомогою смс-повідомлення відновив пароль входу до мобільного додатку банку. Так, він отримав доступ до банківських рахунків потерпілого, фігурант перераховував гроші на власний та рахунки інших осіб, які потім знімав у банкоматах обласного центру. Так, фігурант привласнив майже 280 тисяч гривень.

Злочинцю інкримінували три статті: «Правопорушнику повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка), ч.1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України».

Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що в Одесі двох утриманців СІЗО та їхнього спільника, який донедавна перебував на волі, підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу у військовослужбовця. Фігурантів можуть засудити до ув'язнення.