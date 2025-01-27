Привласнив обладнання на 4 млн грн. ДБР затримало заступника командира військової частини

Посадовець, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання

Військовий заявив, що 24 прилади нічного бачення було втрачено в бойових умовах

На Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира військової частини. Він привласнив прилади нічного бачення майже на 4 млн грн. Про це повідомила пресслужба ДБР

За даними слідства, заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн грн.

Прилад нічного бачення фото: dbr.gov.ua/ДБР

«Насправді своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному зі складів. Під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема, у її складських приміщеннях, та проживання фігуранта вилучено речові докази протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7,7 млн ​​грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Києві двох засновників приватної компанії, які поставляли партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

До слова, оголошено про підозру 13 військовим-посадовцям за незаконне нарахування понад 13 млн гривень додаткових виплат. Серед підозрюваних – командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП.