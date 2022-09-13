Україна арештувала вертоліт і запчастини, завезені з Білорусі та РФ (фото)

Арештоване майно передадуть на потреби ЗСУ

Суд наклав арешт на вертоліт, частини несучих гвинтів для нього, а також на авіаційний турбореактивний двигун та інше майно Білорусі та РФ загальною вартістю майже 300 млн грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«На теперішній час вживаються заходи для передачі арештованого майна на потреби Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч.4 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що до початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України вертоліт та інше майно були завезені на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міністерства оборони РБ, білоруських та російських підприємств. Прокурори встановили, що підприємства, яким належить арештоване майно, проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництва та постачання для потреб збройних сил країни-агресора військової та іншої техніки, сприяючи агресії РФ проти України.

Крім того, Міністерством фінансів США застосовано санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ.

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Раніше повідомлялося, що Подільська окружна прокуратура міста Києва заарештувала та передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів становить близько 120 млн грн