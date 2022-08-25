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Суд арештував активи компаній на 72 млн грн, які працювали на РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд арештував активи компаній на 72 млн грн, які працювали на РФ
фото: пресслужба СБУ

Компанії фінансували військову агресію Росії проти України

За матеріалами Служби безпеки України арештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн. Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова. Про це повідомила пресслужба відомства.

Компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. «Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України», – йдеться у повідомленні.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.

Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на спецслужби РФ

Теги: СБУ Харків Львів Дніпро гроші суд арешт державна зрада

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