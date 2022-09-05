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Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі
Вартість переданих активів становить близько 120 млн грн
фото ілюстративне

Заводи передано Агентству з розшуку та менеджменту активів

Подільська окружна прокуратура міста Києва заарештувала та передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів становить близько 120 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що в місті Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях здійснюють діяльність ряд компаній, які спеціалізуються на виконанні різних видів дорожніх робіт. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь.

«У межах слідства досліджується діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів державного бюджету, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Під час слідства три асфальтобетонні заводи, які знаходяться у м. Києві, Житомирській та Миколаївській області та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував три тепловози держпідприємства «Білоруська залізниця», які транспортували окупаційні підрозділи окупантів. Орієнтовна вартість заблокованого майна становить понад 70 млн грн.

Теги: Білорусь АРМА прокуратура війна

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