Українські правоохоронці спільно з колегами з Чехії, Латвії та Литви завершили міжнародну спецоперацію «Connect», спрямовану на ліквідацію транснаціональної мережі шахрайських колцентрів. Загалом у межах розслідування 16 особам повідомили про підозру, а ще 39 осіб екстрадували за запитами іноземних правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, учасники злочинної організації діяли на території чотирьох держав. В Україні вони створили мережу колцентрів, оператори яких телефонували громадянам країн Європейського Союзу та під різними приводами виманювали гроші.

Для цього шахраї використовували технології масових телефонних дзвінків, підміну номерів та спеціально розроблені сценарії спілкування з потенційними жертвами.

Зокрема, оператори переконували людей, що сторонні особи нібито отримали доступ до їхніх банківських рахунків, а заощадження перебувають під загрозою. Під приводом захисту грошей потерпілим пропонували переказати кошти на так звані безпечні рахунки або конвертувати їх у криптовалюту.

У прокуратурі зазначили, що 19 листопада відбувся завершальний етап міжнародної спецоперації. За його результатами ще п'ятьом особам повідомили про підозру в участі у злочинній організації та пособництві у шахрайстві.

Чотирьом із цих фігурантів також інкримінують пособництво в закінчених замахах на шахрайство, вчинених злочинною організацією.

Трьох підозрюваних затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Загалом у межах кримінального провадження підозри отримали 16 осіб. Четверо з них перебувають у міжнародному розшуку.

Окремо правоохоронці повідомили про екстрадицію 39 осіб за запитами Чехії, Латвії та Литви. За версією слідства, вони були активними учасниками злочинної організації, пов'язаної з наркокартелем «Хімпром».

Спецоперацію «Connect» проводили в межах спільної слідчої групи за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. До розслідування залучили працівників Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також правоохоронні органи Чехії, Латвії та Литви.

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до діяльності міжнародної шахрайської мережі. Водночас відповідно до принципу презумпції невинуватості підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про викриття масштабної злочинної мережі «Хімпром». За даними слідства, угруповання поєднувало незаконний обіг наркотиків, шахрайські колцентри та насильницькі злочини. У межах операції «Connect» правоохоронці раніше ліквідували колцентри в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Також у серпні 2026 року правоохоронці припинили роботу 94 шахрайських колцентрів в Україні. Під час масштабної спецоперації провели понад 400 обшуків, вилучили більш ніж $2 млн, золото та дорогі автомобілі. За попередніми даними, загальна сума збитків потерпілих перевищила 100 млн грн.

Крім того, у липні 2025 року українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну мережу колцентрів. Її учасники телефонували громадянам ЄС, представлялися працівниками фінансових установ і переконували переказувати гроші на нібито безпечні рахунки. Частину встановлених учасників схеми екстрадували до Чехії.