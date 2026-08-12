Понад 400 обшуків. Правоохоронці взялися за шахрайські кол-центри по всій Україні

Під час масштабної спецоперації припинено роботу 94 кол-центрів, вилучено понад $2 млн, золото та елітні авто

В Україні правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів у межах масштабної спецоперації, яка триває по всій країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Лише від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, припинили роботу 94 кол-центрів та ліквідували 1794 робочі місця їхніх операторів. Слідчі дії відбувалися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах України.

Під час обшуків було вилучено понад 3,3 тис. одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також було вилучено 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, автомобілі Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Крім того, правоохоронці виявили понад $2 млн, €64 тис., готівку у гривнях та кілограм банківського золота у злитках. Серед вилученого також елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та ювелірні вироби. За даними генпрокурора, шахрайські схеми відрізнялися.

Зловмисники могли представлятися консультантами з інвестицій, заманювати людей на фіктивні торговельні платформи або знаходити тих, хто вже став жертвою шахрайства, та обіцяти їм допомогти повернути втрачені кошти. Для введення потерпілих в оману оператори використовували підроблені документи, видавали себе за юристів, банківських працівників і представників державних органів, а також застосовували технології deepfake.

У деяких випадках людей, які вже втратили заощадження, переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно. За словами Кравченка, організатори кол-центрів шукали працівників зі знанням іноземних мов та навчали їх працювати за спеціально підготовленими сценаріями. У багатьох випадках персонал перевіряли на поліграфі, щоб убезпечити незаконну діяльність від викриття.

Отримані від потерпілих кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. За даними слідства, прибутки вкладали в елітну нерухомість, земельні ділянки, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії. Попередньо, загальна сума завданих їм збитків перевищує 100 млн грн.

Наразі 26 особам повідомлено про підозру. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені дані та встановлювати всіх потерпілих, організаторів схем і причетних до їхньої діяльності осіб.

Нагадаємо, раніше Україна та Чехія викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млин грн. У межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.