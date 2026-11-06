Клименко прокоментував можливий підкуп з боку «Хімпрому»

Ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації «Карфаген»

Колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що не отримував пропозицій від фігурантів операції НАБУ «Карфаген». На записах їхніх розмов обговорювали можливість домовитися з міністром, щоб МВС не ініціювало заборону нових формул психотропних речовин. Про це Клименко сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Клименка, ніхто не намагався з ним домовлятися. Він також наголосив, що не бачить людей ані в близькому, ані в далекому оточенні, які могли б на нього вплинути.

«Я не знаю, про кого йде мова взагалі, тому що немає таких, які на мене могли тиснути. Більш того, навіть не з мого близького оточення, навіть в далекому оточенні, які могли хтось на мене повпливати, таких людей не було. До мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було», – зауважив Клименко щодо ймовірної спроби підкупу фігурантами «Карфагену».

Ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених.

За словами керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександра Абакумова, керівництво наркосиндикату намагалося знайти спосіб заблокувати рішення Міністерства внутрішніх справ, які могли поставити під загрозу діяльність мережі магазинів U420. Через ці торговельні точки, за версією слідства, продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірної продукції.

«Тиснути по наркотикам, і по постанові Кабміна, те, що вони мали на увазі – ну, потиснули, бачите, як? Постанова є, U420 – немає», – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, Україна переходить до системного контролю не лише окремих психоактивних речовин, а і їхніх похідних. Це має унеможливити ситуації, коли наркоторговці змінюють хімічну формулу забороненої речовини та продають її як новий, формально незаборонений наркотик.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.