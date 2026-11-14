Керівник «Хімпрому» назвав суми хабарів за прикриття колцентрів в Україні

За словами Буркіна, представники СБУ, Нацполіції та прокуратури отримували виплати, які дозволяли колцентрам безперешкодно продовжувати діяльність

Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, якого правоохоронці пов’язують із міжнародним наркосиндикатом «Хімпром» та мережею шахрайських колцентрів, заявив, що щорічні суми за забезпечення їхнього прикриття в Україні могли становити $350-370 млн. Про це він зауважив в інтерв'ю на YouTube-каналі Василя Тимошенка, передає «Главком».

За словами Буркіна, представники СБУ, Національної поліції та прокуратури отримували регулярні виплати, які дозволяли колцентрам безперешкодно продовжувати свою діяльність. Він стверджує, що в Україні працювало близько 1500 таких офісів. Для колцентру зі штатом 50 осіб щомісячна сума за прикриття становила $21 тис. З них по $7 тис., за твердженням Буркіна, призначалися представникам кожного з трьох правоохоронних органів.

Мексиканець додав, що розмір виплат залежав від кількості працівників. Якщо в колцентрі працювало 100 людей, щомісячна сума зростала до $42 тис., а за штату у 150 осіб – до $63 тис. Виходячи з приблизної кількості у 1500 офісів та базового платежу у $21 тис. на місяць, загальний обсяг виплат міг сягати $31,5 млн щомісяця, або $378 млн. Буркін назвав оцінку – $350-370 млн щорічно.

Як зазначив Буркін, кошти передавали через посередників, яких визначали співробітники кіберпідрозділів СБУ та Національної поліції. Серед причетних до цієї системи він назвав Сергія Кропиву – колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора. За версією Буркіна, Кропива залишав собі частину отриманих грошей, а решту передавав тодішньому генеральному прокурору Руслану Кравченку.

Крім того, Буркін оцінив щорічний обсяг коштів, які колцентри заводили в Україну, приблизно у $20 млрд. За його словами, переважно це була готівка. Її витрачали не лише організатори та працівники колцентрів, а й представники суміжних сфер бізнесу – зокрема ресторанів, салонів краси, автомобільної торгівлі та ринку оренди нерухомості.

Нагадаємо, ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених.

Зокрема, колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що керівник наркоугруповання «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько Мексиканець погрожував усунути його з посади. За словами Клименка, фігуранти розраховували, що після зміни керівництва МВС зможуть домовитися з новими посадовцями.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.

Згодом у Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» було повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини.