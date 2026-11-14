Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Керівник «Хімпрому» назвав суми хабарів за прикриття колцентрів в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Керівник «Хімпрому» назвав суми хабарів за прикриття колцентрів в Україні
Буркін оцінив щорічний обсяг коштів, які колцентри заводили в Україну, приблизно у $20 млрд
фото: glavcom.ua

За словами Буркіна, представники СБУ, Нацполіції та прокуратури отримували виплати, які дозволяли колцентрам безперешкодно продовжувати діяльність

Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, якого правоохоронці пов’язують із міжнародним наркосиндикатом «Хімпром» та мережею шахрайських колцентрів, заявив, що щорічні суми за забезпечення їхнього прикриття в Україні могли становити $350-370 млн. Про це він зауважив в інтерв'ю на YouTube-каналі Василя Тимошенка, передає «Главком».

За словами Буркіна, представники СБУ, Національної поліції та прокуратури отримували регулярні виплати, які дозволяли колцентрам безперешкодно продовжувати свою діяльність. Він стверджує, що в Україні працювало близько 1500 таких офісів. Для колцентру зі штатом 50 осіб щомісячна сума за прикриття становила $21 тис. З них по $7 тис., за твердженням Буркіна, призначалися представникам кожного з трьох правоохоронних органів.

Мексиканець додав, що розмір виплат залежав від кількості працівників. Якщо в колцентрі працювало 100 людей, щомісячна сума зростала до $42 тис., а за штату у 150 осіб – до $63 тис. Виходячи з приблизної кількості у 1500 офісів та базового платежу у $21 тис. на місяць, загальний обсяг виплат міг сягати $31,5 млн щомісяця, або $378 млн. Буркін назвав оцінку – $350-370 млн щорічно.

Як зазначив Буркін, кошти передавали через посередників, яких визначали співробітники кіберпідрозділів СБУ та Національної поліції. Серед причетних до цієї системи він назвав Сергія Кропиву – колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора. За версією Буркіна, Кропива залишав собі частину отриманих грошей, а решту передавав тодішньому генеральному прокурору Руслану Кравченку.

Крім того, Буркін оцінив щорічний обсяг коштів, які колцентри заводили в Україну, приблизно у $20 млрд. За його словами, переважно це була готівка. Її витрачали не лише організатори та працівники колцентрів, а й представники суміжних сфер бізнесу – зокрема ресторанів, салонів краси, автомобільної торгівлі та ринку оренди нерухомості.

Нагадаємо, ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених. 

Зокрема, колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що керівник наркоугруповання «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько Мексиканець погрожував усунути його з посади. За словами Клименка, фігуранти розраховували, що після зміни керівництва МВС зможуть домовитися з новими посадовцями.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.

Згодом у Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» було повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини.

Читайте також:

Теги: операція «Карфаген» корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним дворічний термін ув’язнення нардепки
Суд ухвалив остаточне рішення щодо нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан
Вчора, 14:59
За словами Арахамії, про звинувачення він дізнався під час перебування в Осло
Арахамія, перебуваючи у США, вперше висловився про згадки свого прізвища на плівках у справі «Карфаген»
6 листопада, 21:49
За словами Клименка, ніхто не намагався з ним домовлятися
Клименко прокоментував можливий підкуп з боку «Хімпрому»
6 листопада, 21:13
Підозрюваний заявив, що допомагав слідчим попри проблеми з пам'яттю
Фігурант «Карфагену» розповів, як своїм обличчям допоміг НАБУ під час обшуків (відео)
5 листопада, 16:15
Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур
НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»
5 листопада, 15:03
ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора відкрити справу щодо Арахамії
ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора відкрити справу щодо Арахамії
4 листопада, 18:46
Фігурант розглядав легалізацію марихуани як можливість вивести пов'язаний з угрупованням бізнес у правове поле
Фігурант «Карфагену» мав обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани – НАБУ
4 листопада, 16:45
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації
Операція «Мідас»: завершено досудове розслідування
4 листопада, 09:30
Також експосадовцю Сергію Кропиві закидають перебування в робочий час у Буковелі
В.о. генпрокурора дав хід кримінальній справі проти одного з головних фігурантів операції «Карфаген»
2 листопада, 16:30

Кримінал

Керівник «Хімпрому» розповів, скільки заробляли українські колцентри на американцях
Керівник «Хімпрому» розповів, скільки заробляли українські колцентри на американцях
Керівник «Хімпрому» назвав суми хабарів за прикриття колцентрів в Україні
Керівник «Хімпрому» назвав суми хабарів за прикриття колцентрів в Україні
Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки
Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки
Чи трощив генерал Дука телефони сокирою? Суд оцінив твердження Антикорупційної прокуратури
Чи трощив генерал Дука телефони сокирою? Суд оцінив твердження Антикорупційної прокуратури
Суд ухвалив остаточне рішення щодо нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан
Суд ухвалив остаточне рішення щодо нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
146K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала 31 хвилину
Сьогодні, 09:37
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї 19 листопада
Сьогодні, 07:37
ШІ, стеження і таємне проникнення в оселі: Німеччина реформувала спецслужби
Сьогодні, 07:17

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua