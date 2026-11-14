Керівник «Хімпрому» розповів, скільки заробляли українські колцентри на американцях

Мексиканець сказав, що існували спеціалізовані центри, які забезпечували потік потенційних жертв зі США для шахрайських офісів

Єгор Буркін фігурує у справі «Карфаген»

Єгор Буркін, відомий на прізвисько Мексиканець, якого правоохоронці пов’язують із міжнародним наркосиндикатом «Хімпром» та мережею шахрайських колцентрів, заявив, що в Україні працювали офіси, які обманювали громадян США. Про це він зауважив в інтерв'ю на YouTube-каналі Василя Тимошенка, передає «Главком».

За словами Буркіна, одним із найприбутковіших напрямів діяльності таких колцентрів було банківське шахрайство – отримання персональних і фінансових даних людей шляхом обману. Він зазначив, що колцентр зі штатом близько 100 працівників, орієнтований на американський ринок, міг приносити від $5 до $10 млн.

Водночас Буркін наголосив, що це максимальні суми, про які йому було відомо. За який саме період колцентри могли заробляти такі кошти, він не уточнив.

Відповідаючи на пряме запитання журналіста про наявність в Україні колцентрів, які працювали саме на США, Буркін підтвердив, що такі офіси існували. «Їх було небагато, але вони були», – сказав він.

Мексиканець додав, що існували спеціалізовані центри, які забезпечували потік потенційних жертв зі США для шахрайських офісів. На запитання, чи заплющували українські правоохоронці очі на діяльність таких колцентрів, Буркін припустив, що це могло відбуватися, однак визнав, що не знає деталей їхнього прикриття.

Також Мексиканець розповів, що щорічні суми за забезпечення їхнього прикриття в Україні могли становити $350-370 млн.

Нагадаємо, ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених.

Зокрема, колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що керівник наркоугруповання «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько Мексиканець погрожував усунути його з посади. За словами Клименка, фігуранти розраховували, що після зміни керівництва МВС зможуть домовитися з новими посадовцями.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.

Згодом у Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» було повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини.