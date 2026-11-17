Сьогодні, 17 листопада, президент Володимир Зеленський провів зустріч з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили роботу Офісу генерального прокурора протягом двох місяців від покладення обов’язків генерального прокурора на пана Ковальського», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що обговорив із Ковальським розслідування справ, які пов’язані з діяльністю угруповання «Хімпром». «Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність «Хімпрому» та осіб, що із цією структурою пов’язані. Слава Україні!», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.

Згодом у Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» було повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини.

До слова, колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що керівник наркоугруповання «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько Мексиканець погрожував усунути його з посади. За словами Клименка, фігуранти розраховували, що після зміни керівництва МВС зможуть домовитися з новими посадовцями.

Зауважимо, що Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, якого правоохоронці пов’язують із міжнародним наркосиндикатом «Хімпром» та мережею шахрайських колцентрів, заявив, що щорічні суми за забезпечення прикриття колцентрів в Україні нібито могли становити $350-370 млн.