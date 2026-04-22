Поліція викрила зв’язок U420 з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях

За даними слідства, під виглядом легальної торгівлі організували виробництво, фасування, перевезення, зберігання та продаж продукції з психотропними речовинами

Правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання «Хімпром». Його учасники вибудували розгалужену систему незаконного заробітку і впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Національну поліцію.

«Хімпром» відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом і збутом синтетичних наркотиків. Нині правоохоронці документують нові епізоди його діяльності на території України та встановлюють усіх причетних до організації, фінансування і прикриття цих схем.

Одним із напрямів діяльності угрупування була мережа магазинів під брендами «U420» фото: Нацполіція

«Одним із напрямів діяльності була мережа магазинів під брендами «U420». Публічно ці торгові точки позиціонувалися як магазини продукції на основі CBD. Водночас під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генпрокуратура, у межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях. Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис. «джоінтів», 20 тис. таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку. Орієнтовна вартість вилученого – понад 75 млн грн. Також арештовано 416 рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були залучені у схемі.

Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис. «джоінтів», 20 тис. таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин фото: Нацполіція

За даними слідства, ще одним напрямом діяльності угруповання були шахрайські call-центри, які працювали в Україні та ошукували громадян ЄС. У межах міжнародної спецоперації «Connect», проведеної спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії, ліквідовано мережу call-центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

«Шахраї представлялися працівниками поліції або банків, переконували потерпілих переказувати кошти на «безпечні» рахунки чи у криптовалюту, а також схиляли до встановлення програм віддаленого доступу. Це давало їм можливість отримувати контроль над банківськими рахунками потерпілих», – йдеться в заяві.

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях. фото: Нацполіція

У ході припинення діяльності незаконних call-центрів проведено понад 70 обшуків. Вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії, документи та автомобілі преміум-класу. Задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян країн Європейського Союзу. Сума збитків становить понад 50 млн грн.

Генпрокуратура зазначає, що злочинне угрупування також вчиняло насильницькі злочини. Слідство встановило факти залякування особи та його родини через неіснуючий борг у $700 тис. Організатор злочинної організації, який перебуває у міжнародному розшуку, систематично погрожував потерпілим фізичним насильством.

«Хімпром» відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом і збутом синтетичних наркотиків фото: Нацполіція

Учасники групи, пошкоджували майно родини шляхом підпалів, вибухів та іншими загальнонебезпечними способами, а також збирали й поширювали конфіденційну інформацію про підприємця та його близьких. Наразі встановлено 12 фактів пошкодження майна.

Організатору та трьом учасникам цієї групи повідомлено про підозру. Двох учасників затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. У межах розслідування іншим учасникам угруповання також повідомлено про підозру. Їх арештовано.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання, його фінансові потоки, майно та міжнародні зв’язки.

Раніше журналісти BihusInfo оприлюднили сюжет про мережу U420. Вони позиціюють себе сувенірними крамницями активно рекламуються у соцмережах і через блогерів.

Розслідувачі зробили закупку «сувенірів» у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві і віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів», куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено – синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид «спайсу».

Згодом стало відомо, що Національна поліція проводить обшуки в мережі магазинів U420.