Поліція викрила зв’язок U420 з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
За даними слідства, під виглядом легальної торгівлі організували виробництво, фасування, перевезення, зберігання та продаж продукції з психотропними речовинами

Правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання «Хімпром». Його учасники вибудували розгалужену систему незаконного заробітку і впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Національну поліцію.

«Хімпром» відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом і збутом синтетичних наркотиків. Нині правоохоронці документують нові епізоди його діяльності на території України та встановлюють усіх причетних до організації, фінансування і прикриття цих схем.

Одним із напрямів діяльності угрупування була мережа магазинів під брендами «U420»
«Одним із напрямів діяльності була мережа магазинів під брендами «U420». Публічно ці торгові точки позиціонувалися як магазини продукції на основі CBD. Водночас під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генпрокуратура, у межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях. Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис. «джоінтів», 20 тис. таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку. Орієнтовна вартість вилученого – понад 75 млн грн. Також арештовано 416 рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були залучені у схемі.

Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис. «джоінтів», 20 тис. таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин
За даними слідства, ще одним напрямом діяльності угруповання були шахрайські call-центри, які працювали в Україні та ошукували громадян ЄС. У межах міжнародної спецоперації «Connect», проведеної спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії, ліквідовано мережу call-центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

«Шахраї представлялися працівниками поліції або банків, переконували потерпілих переказувати кошти на «безпечні» рахунки чи у криптовалюту, а також схиляли до встановлення програм віддаленого доступу. Це давало їм можливість отримувати контроль над банківськими рахунками потерпілих», – йдеться в заяві.

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях.
У ході припинення діяльності незаконних call-центрів проведено понад 70 обшуків. Вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії, документи та автомобілі преміум-класу. Задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян країн Європейського Союзу. Сума збитків становить понад 50 млн грн.

Генпрокуратура зазначає, що злочинне угрупування також вчиняло насильницькі злочини. Слідство встановило факти залякування особи та його родини через неіснуючий борг у $700 тис. Організатор злочинної організації, який перебуває у міжнародному розшуку, систематично погрожував потерпілим фізичним насильством.

«Хімпром» відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом і збутом синтетичних наркотиків
Учасники групи, пошкоджували майно родини шляхом підпалів, вибухів та іншими загальнонебезпечними способами, а також збирали й поширювали конфіденційну інформацію про підприємця та його близьких. Наразі встановлено 12 фактів пошкодження майна.

Організатору та трьом учасникам цієї групи повідомлено про підозру. Двох учасників затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. У межах розслідування іншим учасникам угруповання також повідомлено про підозру. Їх арештовано.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання, його фінансові потоки, майно та міжнародні зв’язки.

Раніше журналісти BihusInfo оприлюднили сюжет про мережу U420. Вони позиціюють себе сувенірними крамницями активно рекламуються у соцмережах і через блогерів.

Розслідувачі зробили закупку «сувенірів» у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві і віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів», куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено – синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид «спайсу».

Згодом стало відомо, що Національна поліція проводить обшуки в мережі магазинів U420.

Читайте також

Квартира, у якій діяла нарколабораторія зі щомісячним прибутком близько 20 млн грн
У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн
23 березня, 11:50
Опозиціонер планує запровадити регулярне тестування політиків на алкоголь і наркотики у разі приходу до влади
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана
24 березня, 09:34
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
25 березня, 13:15
Поліція затримала чоловіка з бомбою біля банку США
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
29 березня, 00:26
Зловмисники налагодили повний цикл наркобізнесу
На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну
30 березня, 09:40
Службовий пес виявив кокаїн у багажі
Ковтнув кокаїн для маскування: митники затримали контрабандиста у Гданську
13 квiтня, 11:58
Виявлений фрагмент ракети
У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)
15 квiтня, 12:46
Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років
Графіті та розбите вікно: у Києві затримано вандала, який зіпсував салон трамвая
17 квiтня, 10:06
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
18 квiтня, 17:25

Кримінал

Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Поліція викрила зв’язок U420 з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»
Поліція викрила зв’язок U420 з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua