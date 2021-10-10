Понад 600 тис. перепусток замовили кияни на випадок нового локдауну

Система замовлення спецперепусток у громадський транспорт працює більше двох місяців

Кияни замовили понад 600 тис. перепусток на випадок нового локдауну, повідомляє пресслужба КМДА.

«Наше головне завдання – забезпечити проїзд людей, без яких місто перестане функціонувати», – заявили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій міської держадміністрації.

У системі зареєструвалися більше 9 тис. компаній. З них 8 тис. подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 тис. спецпропусків. За весь час було замовлено 612 705 спецпропусків.

Раніше столичні чиновники заявляли, що в разі можливого локдауну в Києві скористатися громадським транспортом зможуть жителі Києва зі спеціальними перепустками, а транспортні карти без дозволів під час жорсткого карантину діяти не будуть.

Нагадаємо, наразі у Києві встановлено «жовтий» рівень епіднебезпеки, проте ситуація із захворюваністю на Covid-19 погіршується. Щодня у столиці фіксується до тисячі нових випадків інфікування. Поширення інформації про вакцинацію є ключовим завданням міста. І активна допомога столичного бізнесу в цьому питанні є надзвичайно важливою. Про це заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба під час круглого столу за темою ймовірного запровадження жорстких карантинних обмежень із представниками Європейської бізнес Асоціації, експертів та підприємців.

Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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