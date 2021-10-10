Центр Києва перекриють через масовий військовий пробіг: які вулиці будуть недоступні

Через масовий спортивний захід у столиці частково обмежать рух автомобілів

У неділю, 10 жовтня, у Києві відбудеться «Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA». Через цей масовий спортивний захід у столиці частково обмежать рух автомобілів.

Пробіг розпочався о 7:00 та триватиме орієнтовно до 13:00, повідомили у пресслужбі Київської міськї ради. Через нього також змінять напрямки руху декількох маршрутів громадського транспорту.

Де буде обмежено рух

Транспорт рухатиметься з обмеженнями за таким маршрутом через бігунів:

Вулиця Михайла Грушевського, 5-А (оглядовий майданчик у Маріїнському парку перед Маріїнським палацом) – рух вулицею Михайла Грушевського, вздовж Центрального будинку офіцерів у напрямку Києво-Печерської Лаври – Арсенальна площа – вулиця Івана Мазепи – площа Слави – вздовж парного боку вулиці Лаврської – парк Вічної Слави – вздовж Києво-Печерської Лаври – вздовж Мистецького Арсеналу – пам’ятник Воїнам-Афганцям – повз виставки російської зброї, захопленої на Донбасі – через Музей локальних конфліктів – навколо найвищого флагштока з державним прапором України – повз Вічного Вогню – Національний музей історії України у Другій світовій війни. Меморіальний комплекс – розворот на території Національного музею – рух у зворотному напрямку непарним боком вулиці Лаврської через площу Слави – поворот на алею Героїв Крут – вздовж Пам’ятника військовим льотчикам – через Аскольдову Могилу – вздовж пам’ятника Героям Крут – Паркова дорога – Петрівська алея – стадіон імені Валерія Лобановського – розворот біля колонади центрального входу/пам’ятника Валерію Лобановському – рух у зворотному напрямку Петрівською алеєю – Паркова дорога – поворот за адресою: Паркова дорога, будинок 35 – підйом у Маріїнський парк через вулицю Михайла Грушевського, будинок 9-А/9-Б – поворот на перехресті з вулицею Михайла Грушевського (Посольство Китайської Народної Республіки) – вулиця Михайла Грушевського, вздовж Центрального будинку офіцерів – до вулиці Михайла Грушевського, будинок 5 (Верховна Рада України) – вулиця Михайла Грушевського, будинок 5-А (оглядовий майданчик у Маріїнському парку перед Маріїнським палацом).

Що буде з громадським транспортом

На час забігу наземний транспорт, що перевозить пасажирів вказаним вище вулицями, працюватиме інакше.

Тролейбус № 38: від ст. м. «Видубичі» до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

Автобус № 24: від залізничного вокзалу «Центральний» до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

Автобус № 55: від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі Українки – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. «Палац Спорту» – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за звичним маршрутом;

Автобус № 62: від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Після закінчення заходу весь транспорт повернеться до звичного режиму роботи.