«Укрзалізниця» планує побудувати залізничну гілку в Буковель з Татарова

За попередніми підрахунками інвестиції будуть починатися від 1 млрд грн

В «Укрзалізниці» вивчають можливість будівництва нової залізничної гілки, яка буде вести від станції Татарів до гірськолижного курорту Буковель. Про це заявив директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, повідомляє UTR.

Одним з розглянутих варіантів є продовження залізниці від залізничної станції Татарів безпосередньо до курорту.

Проєкт, за словами посадовця, поки що на рівні попереднього технічного обґрунтування. Зараз вивчається, які гілки можна прокласти. Але вже є зацікавлені приватні інвестори.

За попередніми підрахунками інвестиції будуть починатися від 1 млрд грн.

Що стосується термінів будівництва, то на нього піде не менше одного року з моменту прийняття рішення. На тривалість проєкту в тому числі вплине те, чи буде ця ділянка електрифікованою.

Разом із тим УЗ планує зосередитися на супутній інфраструктурі. Зокрема, протягом найближчого року Перцовський анонсував рішення щодо комплексу робіт на станції Татарів: поліпшення вокзального комплексу, будівництво стоянки для автобусів, якими туристи добиратимуться безпосередньо до курорту, подовження і розширення платформи.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» зібралася оновити парк приміських та регіональних поїздів.