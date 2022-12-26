Розгін студентів на Майдані: ДБР поставило крапку у справі Сівковича

Наразі Сівкович є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ

За матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником Секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу.

Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави», – йдеться у повідомленні.

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Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя.

Сівкович, за завданням президента-втікача України Віктора Януковича та секретаря РНБОУ, «згадав» отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильного розгону мирної акції протесту – «Студентського Майдану» в центрі Києва.

«У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника Секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ. Він зокрема передбачав залучення спецпідрозділу «Беркут» для застосування сили до мітингувальників. «Зачистка» Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки», - зазначили в ДБР.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

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За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сивковича, оскільки він втік і переховується на території РФ – держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював.

Нагадаємо, у серпні працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Раніше речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів в інтерв’ю «Главкому», що такі люди, як колишній міністр оборони Лебедєв, екс-голова СБУ Якименко, ексміністр МВС Захарченко, ексзаступник секретаря РНБО Сівкович, колишній голова Адміністрації президента Клюєв, за даними СБУ, відігравали та продовжують відігравати важливу роль у взаємодії із російською агентурою в Україні та подальшому плануванні захоплення влади. Наприклад, Сівкович та Клюєв створили у Москві т.зв. «політичний офіс», діяльність якого координується п’ятою службою ФСБ. Особисто Сівковичу відведена важлива роль у цій схемі, бо він має широке коло контактів серед українського політикуму