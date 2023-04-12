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СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми
Колишній «беркутівець» передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму
фото: пресслужба СБУ

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» – Валерій Астахов. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою «Євпаторійська рота народного ополчення».

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України.

До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута. Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів.

Колишній «беркутівець» передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму. Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських «кураторів» до відповідальності.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ексспівробітник «Беркуту» Валерій Астахов вчиняв насилля над незаконно депортованими до тимчасово окупованого Криму українськими дітьми. Журналістка The Insider поспілкувалася з 17 дітьми, яких нещодавно вдалося повернути на територію України, а також із їхніми батьками. За словами 16-річного Віталія, дітей били та тримали у підвалі, їм погрожували.

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Теги: Беркут державна зрада зрада СБУ Крим

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