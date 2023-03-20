Елітний комплекс в Буковелі та квартири в центрі Києва: арештовано майно охоронця Януковича (фото)

Охоронцю Януковича належали п'ять земельних ділянок, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Рішення суду стосується:

елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м²;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м²;

двох паркомісць в столиці;

п'яти земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.

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Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено:

13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;

понад 5,6 тис. набоїв;

мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 3 березня Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна (ФДМУ) конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «‎Межигір’я».