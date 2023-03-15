Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним. Зеленський відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним. Зеленський відреагував
фото: Reuters

Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через «загрозу застосування сили з боку Росії»

Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна восени 2013 року. Про це йдеться у рішенні суду.

Верховний суд одноголосно вирішив, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження. «Це означає, що Україні буде дозволено захищати позов про суми, що належать за облігаціями, у суді у Високому суді», – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через «загрозу застосування сили з боку Росії».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення британського суду. «Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів. Суд вирішив, що захист Україні на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!» – написав глава держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив державні органи, які управлятимуть конфіскованими активами колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра.

Теги: Віктор Янукович путін гроші Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестувальник із прапором Грузії йде до ряду поліції біля будівлі парламенту Грузії 7 березня
Ґіорґі Вашадзе: Те, що зараз відбувається в Грузії, дуже схоже з періодом Януковича в Україні
8 березня, 16:52
Зрадники Олег Царьов та Віктор Янукович, які втекли у Росію
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
13 березня, 11:01
Міхеїл Саакашвілі нагадав грузинам, чим насправді був уряд Януковича
Лавров порівняв грузинський уряд із урядом Януковича. Саакашвілі відповів
13 березня, 16:57

Політика

Словаччина почала розгляд питання про передачу винищувачів Україні
Словаччина почала розгляд питання про передачу винищувачів Україні
Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним. Зеленський відреагував
Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним. Зеленський відреагував
Боєприпаси для України: єврокомісар Бретон їде на переговори у Болгарію
Боєприпаси для України: єврокомісар Бретон їде на переговори у Болгарію
Кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт: деталі
Кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт: деталі
Винищувачі НАТО перехопили літак РФ біля кордонів Естонії
Винищувачі НАТО перехопили літак РФ біля кордонів Естонії
Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США
Винищувачі для України: Сенатори виставили низку вимог міністру оборони США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
9541
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
9457
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
8949
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
8506
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
7357
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту