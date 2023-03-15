Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним. Зеленський відреагував

Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через «загрозу застосування сили з боку Росії»

Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна восени 2013 року. Про це йдеться у рішенні суду.

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Верховний суд одноголосно вирішив, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження. «Це означає, що Україні буде дозволено захищати позов про суми, що належать за облігаціями, у суді у Високому суді», – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через «загрозу застосування сили з боку Росії».

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення британського суду. «Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів. Суд вирішив, що захист Україні на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!» – написав глава держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив державні органи, які управлятимуть конфіскованими активами колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра.