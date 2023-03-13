Лавров порівняв грузинський уряд із урядом Януковича. Саакашвілі відповів

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що Грузія перебуває у «смертельній небезпеці»

Міністр МЗС РФ Сергій Лавров зробив «комплімент» грузинському уряду, порівнявши його з урядом експрезидента України Віктора Януковича. Це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

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«Події в Грузії, звичайно, оркеструються ззовні. Це бажання створити подразник на кордонах Росії», – сказав він.

Лавров зазначив, що грузинський уряд «так само, як і уряд (експрезидента України – «Главком») Януковича у 2013 році, думає насамперед про економічні інтереси країни». За його словами, влада Грузії відмовлялася приєднуватися до санкцій проти РФ, мотивуючи це не тим, що вони є проросійськими політиками, а тим, що республіка має економічні та торговельні зв'язки з Москвою, включаючи постачання газу.

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Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі відповів на заяви Лаврова.

«Грузинам треба згадати, чим був уряд Януковича. Це була влада, яка повністю віддала під контроль Росії Міноборони та Службу безпеки та повністю підготувала здачу Криму. Хіба те саме не відбувається в Грузії? Зараз ви розумієте, у якій смертельній небезпеці Грузія, поки ці при владі», – написав Саакашвілі.

Саакашвілі запевнив, що це причина, чому він повернувся до Грузії.

Нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Лікарі спрогнозували Саакашвілі страшний діагноз.

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Нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів.

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

Згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів. 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт про іноагентів.