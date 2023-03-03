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«Межигір’я» Януковича отримає статус парку-пам’ятки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Межигір’я» Януковича отримає статус парку-пам’ятки
фото ілюстративне

Кабмін доручив Фонду прийняти ефективні управлінські рішення стосовно конфіскованих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду

Сьогодні, 3 березня, Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна (ФДМУ) конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «‎Межигір’я». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

«ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян», – заявив голова Фонду Рустем Умєров.

Зазначаєтсья, що уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

Фонд отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки «‎Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Кабмін доручив Фонду прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду.

Крім того, уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку та здоров’я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, «Акація»), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), а також 100% ТОВ «Танталіт» і 100% ТОВ «Дом Лесника».

Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Як повідомлялося, за п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».

Теги: Фонд державного майна Межигір’я Віктор Янукович

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